ITV: борт главы Минобороны Британии заглушили из-за проблем с финансированием

Самолет министра обороны Британии был атакован: во всем винят Россию
Грант Шаппс. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На борту перестала работать навигационная система

В Лондоне утверждают, что самолет британских ВВС, на борту которого находился глава Минобороны страны Грант Шаппс, подвергся атаке – во время пролета около Калининграда на борту перестало работать определение локации по GPS. Помехи наблюдались в течение 30 минут, сообщает ITV.

Журналисты утверждают, что самолет оказался уязвим для воздействия подобными атаками, поскольку некоторое время назад британское оборонное ведомство приняло решение не тратить миллионы фунтов на помехозащищенную связь для вип-джетов. Подобное было согласовано еще при прошлом министре Бене Уоллесе.

Сообщается, что при этом борт не был под угрозой, поскольку у него продолжали работать другие навигационные системы. Во время дороги из Польши министра Шаппса сопровождали несколько журналистов и сотрудников.

После инцидента правительство Великобритании согласилось отменить решение об отказе от связи, защищенной от помех на борту, объявив тендер на обеспечение самолетов необходимой модернизацией. Однако Уоллес раскритиковал это, заявив, что власти тратят огромные средства на "тщеславный проект", хотя есть много военных отраслей, нуждающихся в дополнительном финансировании.

Источник: Itv

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