Военные НАТО повредили частный дом во время учений в Польше

Местные жители возмущены случившимся

Учения НАТО в польской Бемова-Писке прошли не так гладко, как ожидало командование. В результате маневров случился нештатный инцидент, из-за которого снаряд прилетел на гражданскую территорию. По сообщениям СМИ, как минимум семь боеприпасов было впущено не туда.

Мэр соседнего города Бяла-Писке Францишек Романкевич заявил, что в результате было повреждено несколько зданий. Один снаряд прилетел в окно спящего человека, который сильно испугался, другой повредил еще один жилой дом и магазин. Следы боеприпасов местные жители нашли на детской площадке и территории частных домов. Сейчас они боятся выйти на улицу, поскольку опасаются, что прилеты могут повториться.

"Мы потребуем от армии объяснить, как снаряды прилетели в город и поразили гражданские объекты", – сказал градоначальник.

Главное командование вооруженных сил Польши при этом отметило, что после инцидента никто из гражданских не пострадал. Военные пообещали, что отремонтируют здания и покроют материальный ущерб.

Сейчас военная полиция занимается расследованием, как снаряды могли вылететь за пределы полигона и кто в этом виноват. По сообщениям СМИ, в состав боевой группы НАТО входили батальоны Польши, Румыни, Великобритании, Хорватии.