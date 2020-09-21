Владельцев машин ждут неожиданные траты

Водителям преподнесли неприятный сюрприз. Как выяснилось, уже этой осенью заметно подорожают услуги по техническому обслуживанию и страхованию автомобилей, детали и "обувка" для колес.

Цены на ТО увеличатся на 20%, а "стоимость зимней резины вырастет на 15 – 20%". Об этом сообщил председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Подорожают также запчасти и страхование автомобилей. Рост цен связан с пандемией коронавируса. Чтобы сократить убытки, автосервисам приходится поднимать стоимость услуг. Влияет на это и курс доллара, заметно увеличившийся зап последнее время, пояснил URA.RU эксперт.

Цены уже растут, и водители вынуждены экономить. Они обращаются в несертифицированные автосервисы, из-за чего уменьшается срок эксплуатации машин и растет число ДТП.