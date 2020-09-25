Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
Дизайнер известной российской "десятки" прокомментировал новый внешний вид модельного ряда BMW.
Владимир Ярцев выложил на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором признался, что в начале 2000-х задумывался над тем, как бы выглядели известные "немцы" с большими решетками радиатора. Дизайнер опубликовал свои эскизы пятнадцатилетней давности и признался, что тогда ему было стыдно за то, что такая мысль вообще могла прийти ему в голову.
"Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее", – подытожил Ярцев.
Однако вряд ли мнение разработчика ВАЗ-2110 что-то изменит, потому что и самих дизайнеров, и автолюбителей такой внешний вид автомобиля вполне устраивает. К слову, пользователи социальной сети также не разделили мнение Ярцева. Их также очень возмутило то, что дизайнер российского автопрома критикует разработчиков БМВ. "Это какой-то сюр, честное слово", – написал один из пользователей.
Ранее пользователи Интернета оценили новый дизайн УАЗ "Буханка".
В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин