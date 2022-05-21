Курс рубля роли не играет: почему в России не падают цены на авто

Курс рубля роли не играет: почему в России не падают цены на авто
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Теперь ключевой фактор вовсе не в валюте

Курс российской валюты по отношению к евро и доллару продолжает расти, однако автомобили из Европы и Соединенных Штатов в России не падают в стоимости. Автоэксперт Максим Кадаков назвал причину такого явления.

Хотя рубль укрепляет позиции, авторынок не спешит "сбрасывать" стоимость транспорта. Ценовая политика автокомпаний остается прежней. Не дешевеют ни сами машины, ни запчасти, хотя валюта набирает уверенность к евро и доллару.

Как уточнил эксперт, на рынке автомобилей соотношение курсов валют практически не влияет на цену. Главный фактор теперь – возможность доставки товара в Россию. Цены на все связанное с авто привязаны к возможностям сегодняшней логистики. Учитывая факт дефицита практически всех запчастей, цены никто понижать не собирается.

Ранее "Утро" сообщало, что в Москве увеличили субсидии на такси и каршеринг.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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