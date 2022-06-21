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Российские авторынки загадочным образом пополняются новыми американскими, корейскими и даже японскими моделями, которых прежде в стране не было. Дилерские центры пустуют, а авто зарубежного производства неведомым образом появляются, хотя власти пытаются бороться с серым ввозом.
За минувшую весну частный ввоз авто в России подскочил аж до 100 процентов. Чаще всего россияне заказывают легендарные "Ленд крузеры", "Прадо" и "Паджеро спорт". Дилеры, может быть, и располагают таким сегментом, однако готовы продать эти машины за куда более дорогую цену. Да и параллельного импорта они стараются избегать, чтобы не потерять лицензию. Хотя без гарантии авто никто не продает.
Сейчас за счет параллельного импорта в страну авто поступает в небольших количествах. Бюджетные варианты ввозят из соседних государств. А премиальная или люкс-линейка – из Арабских Эмиратов.
Доставкой ныне занимаются посредники. Учитывая сложность в логистике через азиатские страны и СНГ, цена задирается как для дилера, так и для конечного покупателя. Да и ввоз по "серой схеме" означает отсутствие гарантии – ее могут просто включить в стоимость авто, либо же клиенту предложат купить машину без гарантийного обслуживания.
Теоретически, реально ввезти в РФ любую машину, хотя некоторые страны откажутся принимать платежи из России. Да и каждая таможня диктует ограничения на собственный лад.
Наиболее высокий спрос в РФ наблюдается на машины класса "премиум" возрастом до пяти лет. Чаще всего их привозят как из Эмиратов, так из Турции.
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