Рынок может восстановиться в течение двух лет

За первые полгода 2022-го продажи новых автомобилей упали на 57%. Об этом сообщает Argumeti.

Снижение спроса на новые авто замечаются во всех регионах России, однако самый высокий показатель у Башкирии, где продажи снизились на 64%.

Специалисты провели опрос у россиян, выяснив, кто из них хотел бы купить абсолютно новый автомобиль – такое желание выразили почти 70% опрошенных, из которых 18% заявили, что уже приняли соответствующее решение, передает "Радио 1".

Эксперты полагают, что продажи новых авто могут начать расти уже со следующего года, а к 2024 автомобильный рынок полностью восстановится.