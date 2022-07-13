Продажи новых авто в России упали почти на 60%

Рынок может восстановиться в течение двух лет

За первые полгода 2022-го продажи новых автомобилей упали на 57%. Об этом сообщает Argumeti. 

Снижение спроса на новые авто замечаются во всех регионах России, однако самый высокий показатель у Башкирии, где продажи снизились на 64%. 

Специалисты провели опрос у россиян, выяснив, кто из них хотел бы купить абсолютно новый автомобиль – такое желание выразили почти 70% опрошенных, из которых 18% заявили, что уже приняли соответствующее решение, передает "Радио 1". 

Эксперты полагают, что продажи новых авто могут начать расти уже со следующего года, а к 2024 автомобильный рынок полностью восстановится.

Источник: Argumenti ✓ Надежный источник
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