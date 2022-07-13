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За первые полгода 2022-го продажи новых автомобилей упали на 57%. Об этом сообщает Argumeti.
Снижение спроса на новые авто замечаются во всех регионах России, однако самый высокий показатель у Башкирии, где продажи снизились на 64%.
Специалисты провели опрос у россиян, выяснив, кто из них хотел бы купить абсолютно новый автомобиль – такое желание выразили почти 70% опрошенных, из которых 18% заявили, что уже приняли соответствующее решение, передает "Радио 1".
Эксперты полагают, что продажи новых авто могут начать расти уже со следующего года, а к 2024 автомобильный рынок полностью восстановится.
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