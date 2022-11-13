Как россиян "кидают" при смене резины: рассказал автоэксперт

Автосервисы делают хорошие деньги на наивных клиентах

Россиян могут легко "развести" при смене резины в автомобильных сервисах. Процесс и так довольно дорогостоящий, а при обмане вы можете выкинуть на ветер огромную сумму, указал автоэксперт Максим Ракитин.

Частая уловка – клиенту предлагают накачать шины азотом вместо воздуха. После выпуска легендарного Nissan GT-R производитель гордился такой "фишкой". Теперь автосервисы утверждают, что готовы произвести подобную манипуляцию с любым ведром на гайках – вплоть до моделей ВАЗа.

Еще одна уловка – заявить клиенту, что шина некачественная и не балансируется. Якобы поэтому нужно покупать другую. Тут сервис заработает денег, да еще и оставит себе шины клиента. Навязывают и ремонты колесных дисков.

Чтобы избежать обмана, переобувайте машину в проверенных сервисных центрах. Не хотите переплачивать – не пользуйтесь первым попавшимся сараем, который предоставляет подобные услуги.

"Многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете – это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", – заключил Ракитин.

