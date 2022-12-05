Как не обращаться за техпомощью — правила управления автомобилем зимой

Как не обращаться за техпомощью — правила управления автомобилем зимой
Фото: www.unsplash.com
Нужно учитывать ряд важных нюансов

Зимой из-за сложных погодных условий автовладельцы часто попадают в неприятные ситуации. Дело в том, что с понижением температуры и выпадением осадков на улицах появляется гололед. В итоге управлять машиной становится сложнее, что и приводит к неприятным последствиям.

Специалисты "Автосервисов Москвы" рассказали, что делать, чтобы не обращаться за техпомощью и как правильно управлять авто.

Как управлять авто с передним приводом зимой?

Основная масса автомобилей в РФ с передним приводом. У этих машин крутящий момент от мотора идет на передние колеса. Это значит, что в случае заноса на заснеженной дороге нужно поворачивать рулевое колесо в сторону заноса. Резко нажимать на педаль акселератора не стоит, а нужно выполнять плавные движения, чтобы не потерять управление. Убрать ногу с педали газа разрешается после того, как выровняете авто.

Некоторые автовладельцы на машинах с передним приводом резко входят в поворот зимой. Так делать не нужно, так как легко потерять управление, что может привести к опрокидыванию транспортного средства. Получается, что при входе в поворот нужно плавно регулировать скорость и запрещается резко тормозить, так как это тоже может привести к заносу.

Как управлять машиной с задним приводом зимой?

В таких машинах крутящий момент передается на задние колеса. Если вы управляете машиной с задним приводом и попали в занос, выкручивайте рулевое колесо в противоположную сторону. При этом нужно будет полностью убрать ногу с педали акселератора. Если в случае заноса пользоваться педалью тормоза на машинах с задним приводом, полностью потеряете управление и следите в кювет.

Такими авто сложнее управлять в гололед и непогоду. Ставить зимнюю резину нужно и на передние и на задние колеса. Соблюдайте во время движения скоростной режим и держите дистанцию.

Что нужно знать каждому водителю?

Перед поездкой зимой сделайте следующее:

  • подготовьте и проверьте машину;
  • соблюдайте скорость и дистанцию во время движения;
  • тормозите правильно;
  • маневрирование зимой.

Рассмотрим подробнее каждый из этих пунктов и остановимся на важных моментах.

Проверьте авто перед поездкой

В багажнике каждого автовладельца должна быть щетка со скребком. Если срочно нужно ехать, и нет времени ждать, пока оттают стекла, воспользуйтесь скребком. Аккуратно уберите наледь с лобового стекла. Запрещается начинать движения, если затруднена видимость автомобиля.

Если собираетесь в поездку на дальнее расстояние, убедитесь в качестве освещения. Зимой рано темнеет, поэтому если фары светят тускло, то это может стать причиной ДТП в ночное время суток.

Соблюдайте скорость движения и дистанцию

Основная масса ДТП зимой происходят по той причине, что водители не соблюдают скоростной режим и дистанцию. Даже если дороге не кажется скользкой, все равно в отдельных местах может быть лед, поэтому в случае резкого торможения легко потерять управление. Лучше всего соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Если машина перед вами резко затормозит из-за возникновения неожиданно препятствия, вы сможете избежать столкновения.

Тормозите правильно, чтобы не уйти в занос

Если резко нажмете на тормоз, автомобиль пойдет юзом и потеряете управление. Когда автомобиль обладает системой ABS, давите на тормоз, чтобы полностью остановить транспортное средство.

Маневрирование зимой

Лучше притормозить и сбросить скорость заранее, до входа в поворот. Летом многие входят в поворот на скорости и думают, что это правило сработает и зимой. Но если на дороге лед и снег, такой резкий вход в поворот приведет к заносу. Когда будете поворачивать зимой, работайте педалью акселератора плавно или даже уберите ногу, чтобы спокойно повернуть. После прохождения поворота уже можно добавить газ.

Даже если вы установили зимнюю резину с шипами, то она может и не помочь, когда асфальт мокрый, присыпан снегом.

В любом случае маневрируйте плавно, перестраивайтесь заранее, а не в последний момент. Кода нужно развернуться в условиях ограниченного пространства, используйте дополнительное пространство. Убедитесь, что никому не мешаете, и в вас никто не въедет сзади. Если будете соблюдать простые правила, вам не понадобится техпомощь зимой.

новости партнеров

Американская разведка предрекла России серьезные трудности в военной сфере

Вашингтон отслеживает производство наших ракет

Два слова остановят конфликт на Украине – 19FortyFive

У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей