Как не обращаться за техпомощью — правила управления автомобилем зимой

Нужно учитывать ряд важных нюансов

Зимой из-за сложных погодных условий автовладельцы часто попадают в неприятные ситуации. Дело в том, что с понижением температуры и выпадением осадков на улицах появляется гололед. В итоге управлять машиной становится сложнее, что и приводит к неприятным последствиям.

Специалисты "Автосервисов Москвы" рассказали, что делать, чтобы не обращаться за техпомощью и как правильно управлять авто.

Как управлять авто с передним приводом зимой?

Основная масса автомобилей в РФ с передним приводом. У этих машин крутящий момент от мотора идет на передние колеса. Это значит, что в случае заноса на заснеженной дороге нужно поворачивать рулевое колесо в сторону заноса. Резко нажимать на педаль акселератора не стоит, а нужно выполнять плавные движения, чтобы не потерять управление. Убрать ногу с педали газа разрешается после того, как выровняете авто.

Некоторые автовладельцы на машинах с передним приводом резко входят в поворот зимой. Так делать не нужно, так как легко потерять управление, что может привести к опрокидыванию транспортного средства. Получается, что при входе в поворот нужно плавно регулировать скорость и запрещается резко тормозить, так как это тоже может привести к заносу.

Как управлять машиной с задним приводом зимой?

В таких машинах крутящий момент передается на задние колеса. Если вы управляете машиной с задним приводом и попали в занос, выкручивайте рулевое колесо в противоположную сторону. При этом нужно будет полностью убрать ногу с педали акселератора. Если в случае заноса пользоваться педалью тормоза на машинах с задним приводом, полностью потеряете управление и следите в кювет.

Такими авто сложнее управлять в гололед и непогоду. Ставить зимнюю резину нужно и на передние и на задние колеса. Соблюдайте во время движения скоростной режим и держите дистанцию.

Что нужно знать каждому водителю?

Перед поездкой зимой сделайте следующее:

подготовьте и проверьте машину;

соблюдайте скорость и дистанцию во время движения;

тормозите правильно;

маневрирование зимой.

Рассмотрим подробнее каждый из этих пунктов и остановимся на важных моментах.

Проверьте авто перед поездкой

В багажнике каждого автовладельца должна быть щетка со скребком. Если срочно нужно ехать, и нет времени ждать, пока оттают стекла, воспользуйтесь скребком. Аккуратно уберите наледь с лобового стекла. Запрещается начинать движения, если затруднена видимость автомобиля.

Если собираетесь в поездку на дальнее расстояние, убедитесь в качестве освещения. Зимой рано темнеет, поэтому если фары светят тускло, то это может стать причиной ДТП в ночное время суток.

Соблюдайте скорость движения и дистанцию

Основная масса ДТП зимой происходят по той причине, что водители не соблюдают скоростной режим и дистанцию. Даже если дороге не кажется скользкой, все равно в отдельных местах может быть лед, поэтому в случае резкого торможения легко потерять управление. Лучше всего соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Если машина перед вами резко затормозит из-за возникновения неожиданно препятствия, вы сможете избежать столкновения.

Тормозите правильно, чтобы не уйти в занос

Если резко нажмете на тормоз, автомобиль пойдет юзом и потеряете управление. Когда автомобиль обладает системой ABS, давите на тормоз, чтобы полностью остановить транспортное средство.

Маневрирование зимой

Лучше притормозить и сбросить скорость заранее, до входа в поворот. Летом многие входят в поворот на скорости и думают, что это правило сработает и зимой. Но если на дороге лед и снег, такой резкий вход в поворот приведет к заносу. Когда будете поворачивать зимой, работайте педалью акселератора плавно или даже уберите ногу, чтобы спокойно повернуть. После прохождения поворота уже можно добавить газ.

Даже если вы установили зимнюю резину с шипами, то она может и не помочь, когда асфальт мокрый, присыпан снегом.

В любом случае маневрируйте плавно, перестраивайтесь заранее, а не в последний момент. Кода нужно развернуться в условиях ограниченного пространства, используйте дополнительное пространство. Убедитесь, что никому не мешаете, и в вас никто не въедет сзади. Если будете соблюдать простые правила, вам не понадобится техпомощь зимой.