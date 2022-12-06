Какие автомобили покупают пенсионеры в России?

Пожилые люди отдают предпочтение надежным маркам

Пенсионеры чаще всего покупают машины с минимальным расходом топлива. Для этой категории граждан главное надежность и возможность недорогого ремонта. Если машина ломается, а запчасти приходится заказывать и ждать по две недели и больше, такое авто точно не подойдет пенсионеру.

Специалисты "Авто помощь" рассказали, какие машины предпочитают покупать люди пенсионного возраста в России.

Nissan Almera Classic

Этот автомобиль если и можно назвать современным, то с натяжкой. Зато для пенсионера модель соответствует всем критериям: невысокая цена, надежность, наличие комплектующих разных брендов, низкий расход топлива. Такие авто комплектуются механическими и автоматическими коробками передач, продаются на территории РФ с 2006 года.

Машины с антикоррозийным покрытием, не гниют. Эти авто часто выбирают дачники и люди, которые привыкли ездить на дальние расстояния. Уровень оснащения достойный даже по современным меркам: усилитель руля, кондиционер, электропакет. Но главное, машина неприхотлива в обслуживании, вместительная и в случае поломки ремонт обойдется недорого. Никаких проблем с поиском комплектующих не возникает.

Renault Logan

Это классический вариант для тех, кто любит загородные поездки, привык по выходным выезжать на природу и дачу. В Renault Logan достаточно прочная и надежная внутренняя обивка и вместительный багажник, поэтому автомобиль считается идеальным вариантом для дачников. Хорошая проходимость, простота и надежность – все это ценят и пенсионеры, которые часто приобретают именно Logan.

Если собираетесь покупать автомобиль с пробегом, лучше воспользоваться услугами независимого СТО, чтобы полностью проверить авто. Дело в том, что Logan считается любимой машиной для таксистов и курьеров. На вторичном рынке Рено часто продают со смотанным пробегом.

Renault Logan комплектуется коробкой автомат и механикой. Но у автоматических коробок есть недостаток – они часто выходят из строя, ломаются и нуждаются в ремонте. Лучше всего отдать предпочтение механической коробке передач.

Lada Largus

Еще один авто, который идеально подойдет пенсионеру – Lada Largus. Машина обладает вместительным салоном, объемным багажным отсеком, а версии кросс получили увеличенный клиренс. Lada Largus как раз и разрабатывалась для российских дорог. Благодаря увеличенному дорожному просвету никакие ямы и выбоины на дороге не доставят хлопот водителю.

Запчасти на Ларгус стоят недорого, и комплектующие не придется долго искать по магазинам. Lada Largus – прямой конкурент Логана, а основные отличия заключаются в дизайне и салоне. Ларгус считается более просторным автомобилем.

Нива Шевроле

Автомобиль с 5-тью дверями проверен временем и по сути является усовершенствованной классической Ладой 4 Х 4. В продаже есть версии с усилителем руля и кондиционером. Управлять такой машиной одно удовольствие. Двигатель и ходовая – сильные стороны авто, но есть и уязвимые места. Это кузов и на старых версиях Нива Шевроле уже есть очаги коррозии. Чтобы исключить вероятность проведения кузовного ремонта, тщательно выбирайте авто перед покупкой.

Лада Калина

Еще один представитель проверенных авто – Лада Калина с надежным мотором, передним приводом и механической коробкой передач. Машина теплая, неприхотлива в обслуживании, с объемом двигателя 1,6 л.

В "Люкс" комплектации машина получила систему стабилизации устойчивости. В случае возникновения заноса и другой внештатной ситуации, система ESC управляет каждым колесом. Благодаря этому удается избежать аварии.

Какой автомобиль выбирают пенсионеры?

Люди пенсионного возраста в России привыкли выбирать надежные авто, которые в обслуживании обойдутся дешево. Еще один важный момент – простота ремонта. Пенсионеры предпочитают экономить на оплате услуг СТО, поэтому стараются ремонтировать свои машины в гаражах самостоятельно. Именно по этой причине они вбирают те марки авто, которые можно отремонтировать самому и без посторонней помощи.

Приведенный выше список авто не означает, что эти машины покупают исключительно пенсионеры. Но именно приведенные выше транспортные средства отличаются простотой и надежностью, поэтому их часто используют в такси и на доставке, а также выбирают курьерские службы, покупают люди пенсионного возраста и дачники.