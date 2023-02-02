Больше не производят: россиянам сообщили плохие новости о Lada

Последние авто закончились еще летом

В России стало трудно купить новые автомобили, которые производятся под маркой Lada Vesta. В редких салонах еще остались единичные экземпляры, однако в большинстве они отсутствуют еще с прошлого года. Дилер официально подтвердил, что производство обновленной версии Lada Vesta NG давно стоит на стопе.

Автомобиль перестали собирать еще весной 2022 года – все из-за отсутствия необходимых компонентов для сборки, сообщает "Свободная пресса". В августе производство модели перенесли из Ижевска в Тольятти, но наладить работу оказалось затруднительно.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" утверждают, что в последний раз новые Vesta поступали в салоны в июне прошлого года, и многие из них распродавали все экземпляры за месяц. Сейчас приобрести авто на территории всей России практически невозможно.

"По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", – передает RT.

Однако насколько это подтвердится – неизвестно. Слухи ходят о том, что производство наладили только моделей с механической коробкой передач. Собирать автоматические в условиях санкций оказалось затруднительно.