Китай объявил о передаче "Танков" России

Китай объявил о передаче "Танков" России
Фото: unsplash.com
Пекин воспользовался удобной ситуацией

До конца 2023 года в Россию прибудут несколько моделей внедорожников китайского производителя Tank. В ближайшее время в стране начнут работать дилерские центры – открытие планируется в течение года в девяти крупных российских городах.

Для китайских автоделов Россия станет второй по величине международной площадкой, на которую будут поставлять автомобили компании. Предполагается, что сперва в стране будут продавать двухрамные внедорожники под индексами 300 и 500. Пока цены на них не разглашают.

Что касается характеристик, китайские "Танки" работают на двухлитровом двигателе, мощность которого достигает 220 л.с. – он функционирует совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч автомобиль может осуществить за 9,5 секунд. 

Ранее Tank уже продавали на территории России. Его в частном порядке завозили дилеры, которые продавали модель 300 за 5,7 млн рублей. 

Китайские производители намерены занять российский рынок после ухода с него европейских брендов. Они свернули деятельность после начала российской спецоперации на Украине, прекратив обслуживание авто, завоз официальных деталей и любых моделей машин для продажи. 

Источник: AutoNews ✓ Надежный источник
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