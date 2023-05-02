Автоконцерны нанесли россиянам новый удар

Автоконцерны нанесли россиянам новый удар
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
С проблемами столкнулись все владельцы

Известные ииностранные автопроизводители решили ограничить работу мобильного функционала на территории России. На это пошли в Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь владельцам таких авто не доступны функции управления транспортным средством с помощью телефона.

К примеру, россиянам запретили запускать двигатель, смотреть остаток бензина в баке, не дают обновлять программы мотора, ABS и тормозной системы. Дополнительно производители лишили людей возможности участвовать в отзывных кампаниях, из-за чего вернуть авто компании в случае серьезной неисправности будет нельзя.

С проблемами в работе специальных автомобильных приложений сталкиваются практически все. Сейчас представители отрасли пытаются найти выход из ситуации, но пока безуспешно. 

Эксперты считают, что в будущем приложения перестанут работать в России у всех брендов, которые решили уйти с российского рынка. Это объясняется необходимостью корректировать их работу и следовать постоянно меняющемуся законодательству, а для этого обязательно нужен штат сотрудников внутри страны.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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