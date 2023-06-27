Марка стала самой популярной у россиян в прошлом году

Автомобили Toyota после ухода японского производителя с российского рынка стали поставлять по параллельному импорту. В результате эта марка оказалась самой популярной у россиян, и теперь дилеры привозят в Россию новые модели.

К примеру, в стране появилась Toyota Venza 2023-го года выпуска. Она создана на модульной платформе GA-K, которая лежит в основе Toyota Camry и RAV4. В комплектацию включены панорамная крыша, доступ без ключа, цифровая панель приборов, кожанная обивка салона и многое другое. Объем мотора машины рассчитан на 2 литра.

Известно, что авто производят в Китае. В России его стоимость будет начинаться от 5,29 млн рублей.

В прошлом году японский производитель продал свои заводы по сборке автомобилей в России, поскольку не видел возможностей наладить логистические маршруты. В стране остались только дилерские центры. Однако уже в начале 2023-го были возобновлены поставки деталей для машин компании Toyota.