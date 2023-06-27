В России появилась новая модель авто ушедшего с рынка бренда

В России появилась новая модель авто ушедшего с рынка бренда
Фото: unsplash.com
Марка стала самой популярной у россиян в прошлом году

Автомобили Toyota после ухода японского производителя с российского рынка стали поставлять по параллельному импорту. В результате эта марка оказалась самой популярной у россиян, и теперь дилеры привозят в Россию новые модели.

К примеру, в стране появилась Toyota Venza 2023-го года выпуска. Она создана на модульной платформе GA-K, которая лежит в основе Toyota Camry и RAV4. В комплектацию включены панорамная крыша, доступ без ключа, цифровая панель приборов, кожанная обивка салона и многое другое. Объем мотора машины рассчитан на 2 литра.

Известно, что авто производят в Китае. В России его стоимость будет начинаться от 5,29 млн рублей. 

В прошлом году японский производитель продал свои заводы по сборке автомобилей в России, поскольку не видел возможностей наладить логистические маршруты. В стране остались только дилерские центры. Однако уже в начале 2023-го были возобновлены поставки деталей для машин компании Toyota.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

Глава государства подчеркнул заслуги российских военных

"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже

Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей