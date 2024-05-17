Так делать нельзя: какие ошибки при езде убивают авто на механике

Так делать нельзя: какие ошибки при езде убивают авто на механике
Фото: unsplash.com
Эксперты выделили четыре распространенные проблемы у водителей

Даже опытные автовладельцы могут допускать ошибки при вождении автомобиля с механической коробкой передач. Эти оплошности приводят к быстрому износу деталей и даже способны вывести авто из строя. Всего эксперты выделили четыре основных особенности, которые негативно влияют на МКПП.

Неполный выжим сцепления. В такой ситуации зубья синхронизатора деформируются, а кулисы рычага изнашиваются в несколько раз быстрее. Но также проблемы могут возникать, если пережимать педаль – это приводит к поломкам выжимного подшипника.

Постоянное нажатие на сцепление. Если водитель предпочитает всегда держать ногу на педали сцепления, то это сильно изнашивает его. Дело в том, что чувствительность сцепного механизма достаточно высокая, и даже легкое касание приводит его в действие.

Резкий старт. Это тоже приводит к проблемам со сцеплениям. В некоторых случаях в салоне автомобиля можно даже почувствовать запах гари – это указывает на деформацию сцепного узла, что приводит к поломке подшипников и самого диска.

Переключение с первой передачи на заднюю без остановки. Подобная ошибка приводит к поломке трансмиссии. На это может указывать характерный хруст деталей во время переключения коробки.

Источник: Утро.ру

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