Эксперт назвал главные ошибки водителей при шиномонтаже

Всего есть пять распространенных недочетов

У автолюбителей начался сезон замены резины. Это ответственный и важный процесс, от которого сильно зависит безопасность езды в зимний период. Эксперт Алексей Стасюк рассказал, какие ошибки чаще всего допускают водители при шиномонтаже.

1. Пренебрежение техникой безопасности. Для этого нужно обязательно проверять устойчивость домкрата. Если она ненадежная, то авто может упасть и повредить ряд деталей.

2.Ремонт проколов "жгутами". Все дело в том, что это решение временное, если прокол был обнаружен на дороге и требуется перегнать машину до ближайшей шиномонтажной станции.

3. Неправильный монтаж шин. Многие из них имеют строгие правила установки в определенном расположении на диске. Например, с елочным протектором нужно ставить по надписи "Rotation" и стрелке.

4. Экономия на балансировке. Во время эксплуатации шины изнашиваются, что приводит к появлению дисбаланса. Поэтому балансировку нужно проводить раз в полгода.

5. Перетянутые или недокрученные колесные болты. Слишком затянутый болт не получится открутить, если на дороге случится непредвиденное. И открутившееся во время езды колесо является опасным для всех участников дорожного движения.