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Стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом.
На своей странице в "Инстаграм" Радаев рассказал, как протекает болезнь.
"Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", – добавил глава области.
Он еще раз поблагодарил врачей, которые работают в такое непростое время, и призвал граждан беречь себя и близких.
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