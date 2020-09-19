Его отправили на самоизоляцию

Стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом.

На своей странице в "Инстаграм" Радаев рассказал, как протекает болезнь.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", – добавил глава области.



Он еще раз поблагодарил врачей, которые работают в такое непростое время, и призвал граждан беречь себя и близких.

