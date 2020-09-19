Российский губернатор заразился коронавирусом

Его отправили на самоизоляцию

Стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом. 

На своей странице в "Инстаграм" Радаев рассказал, как протекает болезнь. 

"Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", – добавил глава области. 

Он еще раз поблагодарил врачей, которые работают в такое непростое время, и призвал граждан беречь себя и близких. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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