Число зараженных COVID-19 за неделю установило мировой рекорд

Больше всего заболевших в Америке

С 14 по 20 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире установило трагический рекорд. Об этом сообщила Всемирная огранизация здравоохранения.

За прошлую неделю выявлено почти 1998897 млн случаев заражения COVID-19. Это на 6% больше, чем за семидневку до этого (7-13 сентября), отметили в ВОЗ.

Скончались 36764 заболевших. Умерших от коронавируса стало на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 950 тысяч, указывает "МИР24".

Тяжелее всего обстоят дела в Северной и Южной Америке. Там заражений оказалось на 38% больше, чем неделей ранее, зато число жертв коронавируса сократилось на 22%.

Больше всего скончавшихся от COVID-19 за минувшую неделю – 8 с лишним тысяч человек – обнаружено в Индии. Затем следуют в США, там инфекцию подхватили свыше 5,6 тысячи, а в Бразилия – почти 5,3 тысячи.

В марте Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей