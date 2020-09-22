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С 14 по 20 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире установило трагический рекорд. Об этом сообщила Всемирная огранизация здравоохранения.
За прошлую неделю выявлено почти 1998897 млн случаев заражения COVID-19. Это на 6% больше, чем за семидневку до этого (7-13 сентября), отметили в ВОЗ.
Скончались 36764 заболевших. Умерших от коронавируса стало на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 950 тысяч, указывает "МИР24".
Тяжелее всего обстоят дела в Северной и Южной Америке. Там заражений оказалось на 38% больше, чем неделей ранее, зато число жертв коронавируса сократилось на 22%.
Больше всего скончавшихся от COVID-19 за минувшую неделю – 8 с лишним тысяч человек – обнаружено в Индии. Затем следуют в США, там инфекцию подхватили свыше 5,6 тысячи, а в Бразилия – почти 5,3 тысячи.
В марте Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.
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