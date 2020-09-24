Больше 1000 зараженных в Москве: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 сентября

Больше 1000 зараженных в Москве: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 сентября
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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От COVID-19 за сутки выздоровели 6 130 человек

Оперативный штаб поделился свежими данными о ситуации с эпидемией в стране. Так, стало известно, что за сутки инфекцию из Китая обнаружили у 6 595 россиян. За все время коронавирус подхватили 1 128 836 жителей России.

В Москве, где растет количество зараженных, число новых случаев составило 1050. Впервые с июня в столице этот показатель достиг четырехзначной цифры. В Санкт-Петербурге врачи подтвердили диагноз у 215 человек. В Подмосковье за сутки заболели 205 жителей. 

Умерли за сутки от COVID-19 149 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 19 948 россиян.

Выздоровевших за сутки оказалось 6 130 жителей страны. За все время болезнь победили 929 829 граждан. 

Полина ИВАНОВА

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