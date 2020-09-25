В Москве выводят из резерва больничные койки на фоне роста заражений коронавирусом

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Коечный фонд столицы был законсервирован еще до осени

Московские власти приняли решение вывести из резерва койки и специальные помещения обсерваторов для пациентов с коронавирусом. Об этом заявила в пятницу заместитель мэра столицы Мария Ракова, сообщает оперштаб.

По словам чиновницы, “распечатывание” коечного фонда вызвано резким ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией. Между тем, как отметила Ракова, для властей Москвы такая тенденция не стала чем-то неожиданным. Резкий рост заболеваемости – это “общемировая тенденция”, указала Ракова.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 1 560 случаев заражения коронавирусом.

Руслан ЭСЕРОВ

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