Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
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- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
В Роспотребнадзоре сообщили, когда произойдет улучшение эпидемиологической обстановки в России. Прирост новых случаев коронавируса постепенно начнет снижаться в октябре после выхода на плато.
По словам члена федеральной службы Виктора Малеева, до октября количество заболевших будет расти. Однако пика не ожидается, передает РИА "Новости".
Говоря о защите населения от COVID-19, Малеев отметил, что вводить всеобщий карантин не требуется. Пока что можно обойтись самостоятельным соблюдением мер предосторожности.
Ранее в связи с ростом заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения. Они касаются пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Данной категории людей посоветовали не выходить из дома без особой надобности. Руководителям фирм порекомендовали перевести своих сотрудников на удаленку.
Доллар по 78 и евро по 91 - это не предел
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин