Соответствующее решение принял глава города

Сегодня, 14 марта, стало известно о решении главы столичной администрации Сергея Собянина отменить в городе масочный режим. Такой шаг мэр Москвы сделал на фоне существенного улучшения эпидемиологической ситуации в столице.



В своем блоге Собянин отметил, что стабилизация обстановки позволяет "принять долгожданное решение". Таким образом, уже завтра, 15 марта, жителям и гостям Белокаменной не придется носить защитные маски.

Также отменяется требование к бизнесу регулярно контролировать температуру тел сотрудников, устанавливать разделительные щиты на рабочих места и так далее.

Как подчеркнул глава российской столицы, данные меры, в частности, благотворно скажутся на деятельности предпринимателей, которые сейчас испытывают колоссальное давление из-за массированной экономической атаки на нашу страну.

Очевидно, что такое решение градоначальника поддержат не только бизнесмены, но и простые граждане, которые благодаря слаженной работе властей и медицинских специалистов в борьбе с распространением инфекции наконец-то возвращаются к привычной жизни.