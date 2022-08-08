Статистика по коронавирусу в России на 8 августа

Статистика по коронавирусу в России на 8 августа
Фото: Giacomo Carra/unsplash.com
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В регионах постепенно возвращается масочный режим

Оперативный штаб по распространению коронавируса сообщил о 17 862 заражениях за сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 1 252 человек, 8 721 выздоровел, а 45 от последствий инфекции скончались.

Самый высокий темп распространения ковида в Москве, где обнаружили еще 5 241 больного. В Московской области число заражений увеличилось на 1 029. Следом идет Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2 642 новых случая COVID-19. 

Всего, по данным на 8 августа, в России выявлено 18 730 561 заражение коронавирусом и 18 048 076 выздоровлений. Количество смертельных случаев в стране составляет 382 786. 

Из-за роста заболеваемости некоторые регионы начали возвращать масочный режим. В некоторых учреждениях столицы нужно снова носить маски, к аналогичному решению пришли и власти Приморья, обязав граждан носить средства защиты в закрытых помещениях, а также местах скопления людей, пишет RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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