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Оперативный штаб по распространению коронавируса сообщил о 17 862 заражениях за сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 1 252 человек, 8 721 выздоровел, а 45 от последствий инфекции скончались.
Самый высокий темп распространения ковида в Москве, где обнаружили еще 5 241 больного. В Московской области число заражений увеличилось на 1 029. Следом идет Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2 642 новых случая COVID-19.
Всего, по данным на 8 августа, в России выявлено 18 730 561 заражение коронавирусом и 18 048 076 выздоровлений. Количество смертельных случаев в стране составляет 382 786.
Из-за роста заболеваемости некоторые регионы начали возвращать масочный режим. В некоторых учреждениях столицы нужно снова носить маски, к аналогичному решению пришли и власти Приморья, обязав граждан носить средства защиты в закрытых помещениях, а также местах скопления людей, пишет RT.
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