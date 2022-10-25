Статистика по коронавирусу в России на 25 октября

Статистика по коронавирусу в России на 25 октября
Фото: www.unsplash.com
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Люди продолжают заражаться опасной инфекцией

Пресловутая коронавирусная инфекция все еще остается серьезной проблемой для нашей страны. Однако темпы распространения COVID-19 заметно снизились. За прошедшие сутки профильные медицинские эксперты выявили только 6 578 новых носителей заразы.

Больше всего людей заболели в Белокаменной, там обнаружили 501 инфицированного пациента. Следом идет Санкт-Петербург с показателем в 464 заболевших. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе инфекцию подхватили 336 человек.

При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 12 912 человек. К сожалению, за тот же период в нашей стране от последствий COVID-19 скончались 84 человека.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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