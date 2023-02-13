Вирус продолжает убивать наших сограждан

В последнее время ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции заметно ухудшилась. Представители специализированного штаба по борьбе с инфекцией каждое утро отчитываются о положении дел на медицинской линии фронта. Известно, что за вчерашний день в нашей стране заразились еще 11 006 россиян.



Как и ранее, наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка складывается в Златоглавой. Столичные врачи за 24 часа выявили 2 403 новых носителей заразы. Второе место остается за Северной столицей, в Санкт-Петербурге заболели 1 326 человек. Третье место оказалось у Самарской области, в этом российском субъекте инфекция поразила организмы 695 местных жителей.



В то же время, за прошедшие сутки медикам удалось полностью вылечить 6 484 жителей нашей страны. К сожалению, жизни 30 пациентов спасти не смогли.

