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В последнее время ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции заметно ухудшилась. Представители специализированного штаба по борьбе с инфекцией каждое утро отчитываются о положении дел на медицинской линии фронта. Известно, что за вчерашний день в нашей стране заразились еще 11 006
россиян.
Как и ранее, наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка складывается в Златоглавой. Столичные врачи за 24 часа выявили 2 403 новых носителей заразы. Второе место остается за Северной столицей, в Санкт-Петербурге заболели 1 326 человек. Третье место оказалось у Самарской области, в этом российском субъекте инфекция поразила организмы 695 местных жителей.
В то же время, за прошедшие сутки медикам удалось полностью вылечить 6 484 жителей нашей страны. К сожалению, жизни 30 пациентов спасти не смогли.
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