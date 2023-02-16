Статистика по коронавирусу в России на 16 февраля

Общее число погибших доросло до 395 тыс

Количество новых случаев ковида в стране за прошедшие сутки составило 14 740. По данным Оперштаба, число госпитализированных с подтвержденным диагнозом достигло 1 516, выздоровелии 11 140, а скончались 37 больных.

Всего за все время пандемии в России обнаружили порядка 22,1 млн заражений. Случаи выздоровления при этом составляют 21,4 млн, а летальные исходы 395,6.

Несмотря на слухи о приостановке деятельности, в ВОЗ заверили, что продолжают расследование причин пандемии COVID-19 и запрашивают всю необходимую для этого информацию у Китая, сообщает МИР24.