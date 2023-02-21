Статистика по коронавирусу в России на 21 февраля

Погибло еще 38 граждан

Оперштаб по ковиду сообщил о 11 277 новых заражениях за минувшие сутки в России. В больницы было доставлено 1 830 пациентов, у которых ранее подтвердили наличие инфекции. Зафиксировано также 13 994 суточных выздоровления и 38 смертей.

Всего, по данным на 21 февраля 2023 года, в России было обнаружено 22,1 млн случаев коронавируса. Из них 21,5 млн – выздоровления, а 395,8 тыс – летальные исходы.

Ранее в Китае заявили, что готовы к восстановлению контактов с ЕС на фоне победы над пандемией коронавируса, передает телеканал "360".