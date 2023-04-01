Скончались 36 человек

Оперштаб по коронавирусной инфекции опубликовал федеральную сводку на 1 апреля. Скончались 36 человек, заболели 9 946, выздоровели 12 284.

Лидирует по суточному приросту Москва с 1302 случаями, далее следуют Петербург и Воронежская область – по 1067 и 545 случаев за сутки соответственно.

С начала пандемии в РФ выявлено 22 646 535 случаев, выздоровели22 007 788, скончался 397 281 человек.