Статистика по коронавирусу в России на 23 апреля

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Скончались 32 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России на 23 апреля.

За сутки скончались 32 человека, подхватили инфекцию 6 389, выздоровели 5 509.

С начала пандемии в РФ выявили 22 810 264 случая, скончались 398 073, выздоровели 22 202 099.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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