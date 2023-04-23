Скончались 32 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России на 23 апреля.

За сутки скончались 32 человека, подхватили инфекцию 6 389, выздоровели 5 509.

С начала пандемии в РФ выявили 22 810 264 случая, скончались 398 073, выздоровели 22 202 099.