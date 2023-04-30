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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку на 30 апреля. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 34 человека, подхватил инфекцию 5 341, выздоровели 5 725 человек.
С начала пандемии в РФ выявили 22 851 209 случаев, зафиксировано 398 305 летальных исходов. Выздоровели 22 249 894 россиянина.
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