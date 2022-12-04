Театр Российской Армии представил "Женитьбу" Гоголя

Премьера спектакля состоялась 26 ноября

"Женитьба" – одно из самых знаменитых творений Николая Гоголя. В произведении автор беспощадно высмеивает человеческие слабости, которым изобилует каждый из персонажей пьесы. Всех их успешно воплотили в жизнь в Центральном академическом театре Российской Армии. 26 ноября здесь прошла премьера спектакля "Женитьба" в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.

"Николай Васильевич Гоголь работал над пьесой девять лет, менял фабулу, название (первое название пьесы "Женихи") выверял фразы и даже слова, поэтому мы бережно относимся к тексту автора, ничего в нем не меняя, – делится режиссер. – Наш спектакль будет остроумным, немного хулиганским, с яркими образами персонажей".

Ему удалось с блеском развернуть перед зрителями яркую картину помещичьей жизни XIX века, полную смешных сцен и курьезов. Жизни, где визит свахи становится событием, где купеческие дочки охотятся за дворянами, а надворные и титулярные советники за приданым. "Жена – модная нынче материя", – звучит в начале спектакля. И по-французски знать должна, и дом каменный о двух этажах иметь, и фигурой быть не обижена. С одной стороны – это комедия, фарс, анекдот, абсурд. С другой – драма одиноких, несостоятельных людей.

Кочкарев в воплощении Андрея Кайкова фееричен, Агафья Тихоновна в исполнении Марии Голубкиной просто невероятна. Мимика, жесты – все отточено до филигранности. Действие то убыстряется, то становится медленным, позволяя зрителям поразмышлять о философии жизни, которая скрывается за тонким юмором.

"Смешная комедия, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется жизнью", – говорил об этой трагикомедии Белинский. Гениальная сатира остается актуальной и двести лет спустя.