Театр Российской Армии представил "Женитьбу" Гоголя

Театр Российской Армии представил "Женитьбу" Гоголя
Фото: Юлия Витковская
Премьера спектакля состоялась 26 ноября

"Женитьба" – одно из самых знаменитых творений Николая Гоголя. В произведении автор беспощадно высмеивает человеческие слабости, которым изобилует каждый из персонажей пьесы. Всех их успешно воплотили в жизнь в Центральном академическом театре Российской Армии. 26 ноября здесь прошла премьера спектакля "Женитьба" в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.

"Николай Васильевич Гоголь работал над пьесой девять лет, менял фабулу, название (первое название пьесы "Женихи") выверял фразы и даже слова, поэтому мы бережно относимся к тексту автора, ничего в нем не меняя, – делится режиссер. – Наш спектакль будет остроумным, немного хулиганским, с яркими образами персонажей".

Ему удалось с блеском развернуть перед зрителями яркую картину помещичьей жизни XIX века, полную смешных сцен и курьезов. Жизни, где визит свахи становится событием, где купеческие дочки охотятся за дворянами, а надворные и титулярные советники за приданым. "Жена – модная нынче материя", – звучит в начале спектакля. И по-французски знать должна, и дом каменный о двух этажах иметь, и фигурой быть не обижена. С одной стороны – это комедия, фарс, анекдот, абсурд. С другой – драма одиноких, несостоятельных людей.

Кочкарев в воплощении Андрея Кайкова фееричен, Агафья Тихоновна в исполнении Марии Голубкиной просто невероятна. Мимика, жесты – все отточено до филигранности. Действие то убыстряется, то становится медленным, позволяя зрителям поразмышлять о философии жизни, которая скрывается за тонким юмором.

"Смешная комедия, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется жизнью", – говорил об этой трагикомедии Белинский. Гениальная сатира остается актуальной и двести лет спустя.

новости партнеров

Россия обнажила критическую уязвимость Лондона

Спецоперация пролила свет на многие вопросы

Готовы нанести удар: Минобороны РФ послало США военное предупреждение

Военные намерены всеми силами охранять Севморпуть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей