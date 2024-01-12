Поэт Лев Рубинштейн скончался спустя несколько дней после аварии

Поэт Лев Рубинштейн скончался спустя несколько дней после аварии
Лев Рубиншейн. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
Литератор умер, не приходя в сознание

Российский поэт, обозреватель Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет, о чем стало известно сегодня, 12 января.

Утром же сообщалось, что попавший в ДТП поэт находится в состоянии глубокой комы, медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. Жизнь Рубинштейна поддерживалась аппаратом искусственной вентиляции легких.

Несколькими днями ранее поэта сбило авто в Москве. Литератор был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными переломами, отеком головного мозга и повреждениями органов. 

Позднее появилось опровержение информации: телеграм-канал "112" сообщил, что Рубинштейн жив и находится в реанимационном отделении.

Источник: 112 ✓ Надежный источник

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