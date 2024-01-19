Не пропустите самое интересное: афиша с 20 по 28 января

От обилия классных концертов, спектаклей и фестивалей порой разбегаются глаза. Сориентироваться вам поможет обзор самого интересного в Москве по версии "Утро.ру".

КОНЦЕРТ

Митя Фомин "Артист – 50"

Юбилейный концерт Мити Фомина будет далек от пафосного бенефиса, так как певец отнюдь не ощущает груза своих лет. Драматургия шоу будет отражать многие этапы, которые прошел Митя Фомин за 25 лет карьеры, и его известные песни будут переосмыслены заново. Кроме того, несколько номеров прозвучат в формате мэшап. Все номера концерта будут исполнены в живом сопровождении, причем в разных концертных блоках будут задействованы разные музыканты

27 января, Vegas City Hall.

"Посвящение Лучано Паваротти"

В исполнении и молодого талантливого тенора Давида Саникидзе, известного многим по участию в крупных телевизионных проектах, прозвучат знаменитые арии и песни из репертуара легендарного Паваротти. Среди них – музыкальные шедевры из опер Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, а также популярные шлягеры Эрнесто де Куртиса, Эдуардо ди Капуа, Франческо Паоло Тости и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет Алексей Чуйков.

23 января, Большой зал Московской консерватории.

"МГАСО в Зарядье"



Первый концерт цикла в новом году посвящен произведениям Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса. В програме симфония № 3 "Героическая" и увертюра "Эгмонт". Двойной концерт для скрипки и виолончели исполнят Гайк Казазян и Александр Рамм.

24 января, зал "Зарядье".

ФЕСТИВАЛЬ

"Ритмичные коньки"



Масштабный музыкальный фестиваль на катке “Мечтатели” от HiFi-стриминга Звук продлится всю зиму. В программу фестиваля входят пять концертов, один из них пройдет в День студента. На льду выступят RASA, Бьянка, Юлия Савичева, IRSON, Дмитрий Колдун и другие.Попасть на концерт и в шатер можно, купив билет на каток и оформив подписку СберПрайм в приложении Звук.

25 января, "Лужники".

ТЕАТР

"Цена"

В "Маяковке" начинается новый жизненный этап для постановки Леонида Хейфеца "Цена". Спектакль по пьесе Артура Миллера был выпущен в 2012 году и сразу завоевал большую зрительскую любовь. В 2023 году не стало Игоря Ясуловича, который блистательно исполнял роль Грегори Соломона. Возобновляя работу над спектаклем, театр пригласил на эту роль Сергея Мигицко.

28 января, Театр Маяковского (Сцене на Сретенке).

"Я – кулак. Я А-Н-Н-А"

В мире слышащих слово "глухой" иногда используется как оскорбление: "Ты что, глухой?". Слышащие задают этот вопрос, когда человек не понимает их или не хочет понять.В мире двенадцатилетней Анны – быть глухой – это данность. Это не больно, не страшно и даже не грустно. Ей не приходится выслушивать мамины истерики, она крепко спит под телепередачи бабушки, а гневные замечания учительницы остаются в памяти лишь картинками искаженных губ. Анна не любит синие почтовые ящики и вранье, зачитывается Джеком Лондоном и мечтает найти друга. Быть одиноким – куда страшнее, чем быть глухим.

27 января, Театр города М.

"Старгород" в Новом Манеже

Спектакль театрального проекта Андрея Горбатого по пьесе Нины Садур поставлен в жанре наивной русской эксцентрики. В центре сюжета постановки – простодушный дьякон Ахилла, который пытается спасти тело безымянного утопленника от превращения в учебное пособие, а душу учителя гимназии от адского пламени. Жители Старгорода нехотя оказываются вовлеченными в битву за кости мертвеца. Кому они достанутся? Есть ли в них душа человеческая, можно ли ее найти, потрогать и взвесить? А если нет – значит ли это, что и Бога тоже нет?

22 января, Новый Манеж.

SVET

Гастротеатр – это новый современный формат для людей, способных воспринимать жизнь во всех красках. Здесь можно насладиться изысканной кухней и неповторимым театральным представлением. Театр SVET удивляет гастрономическим сетом, созданным шеф-поваром Станиславом Песоцким, вплетенным в завораживающую историю человеческих слабостей визуального спектакля Guilty Express. Шесть блюд этого сета стали настоящими звездами в социальных сетях, а критики отмечают безупречную гастрономичность и оригинальный подход к подаче.

Ежедневно, SVET (Подкопаевский пер., 4а).

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

В центре сюжета нового пародийного мюзикла – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске: шеф крупного предприятия заказывает театру поставить шоу в подарок для жены – мюзикл MAMMA MIA! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.

24-28 января, театр "Маска".

"Веселые ребята"

90 лет – это много или мало? А для понятия "юмор"? Что смешно сейчас, а над чем смеялись в 1934 году, когда вышла музыкальная комедия "Веселые ребята", перевернувшая всеобщее представление об отечественном кинематографе? В новом спектакле по мотивам знаменитого фильма режиссер Денис Азаров исследует эволюцию комедии, а также размышляет на тему того, почему советские произведения вновь востребованы. Вера в прекрасное будущее, понятные светлые цели, искренний смех – разве не этого требует душа? Да, кажется, ничто не объединяет людей так легко и быстро, как смех.

26 и 27 января, Театр на Таганке.

СКОРО

Денис Майданов

Традиционный февральский концерт Дениса Майданова пройдет в канун Дня Защитника Отечества. Музыкант выступит с концертом "За жизнь!", в который вошли любимые композиции слушателей и легендарные хиты, а также новые песни из юбилейного десятого альбома автора-исполнителя "Русский мир". Концерты Майданова – это всегда живой звук, бесконечный драйв и, конечно, искренние и проникновенные авторские песни о силе духа и мужестве.

22 февраля, Vegas City Hall.



