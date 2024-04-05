Не пропустите самое интересное: афиша с 6 по 13 апреля

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КИНО

"Дождь из мужчин"

"Дождь из мужчин" – комедия о семейной жизни и ощущениях женщины, которая провела в браке более 10 лет. Ирис – обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья. Однако, в ее браке есть проблемы в интимной жизни… Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств. В результате, в ее жизнь врывается настоящий дождь из мужчин! Режиссер картины – Каролин Виньяль. Главную роль в фильме исполнила Лор Калами, лауреатка приза Венецианского кинофестиваля и премии "Сезар". Для российского проката ее дублировала Ольга Бузова.

Зрительская премьера – 6 апреля. В прокате – с 11 апреля.

ТЕАТР

"Между небом и землей"



Премьера музыкально-драматического спектакля, посвященная жизни и служению Архиепископа Луки (в миру Валентина Войно-Ясенецкого), приурочена к 147-му дню рождения святителя, которое будет праздноваться 15 апреля, а также к 35-летию восстановления Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря (старейшего церковного хора России, существующего с XIII века). Впервые на одну драматическую сцену выйдут Заслуженная артистка России, актриса театра имени Моссовета Екатерина Гусева и Иеромонах Кирилл (Перегудин), действующий насельник Московского Данилова монастыря. Именно в их исполнении зрителям будет рассказана история великого Святого, которого можно назвать нашим современником. Общее число хористов на сцене составит 100 человек. Со сцены прозвучат более 20 разных музыкальных композиций, которые характеризуют не только жизнь Святителя Луки, но и историю страны: от древних православных песнопений до вальса "На сопках Манчжурии".

8 апреля, театр им. Моссовета.

"Чужой ребенок"

Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора – и сразу делать выводы! Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно – причиной тому "чужой ребенок". Режиссер – Роман Самгин. В ролях – Вадим Колганов, Юлия Сулес, Олег Кассин и др.

12, 13 апреля, Театр на Трубной.

"Виндзорские насмешницы"

Режиссер Владимир Данай создает собственный вариант известной пьесы: сочетает академические переводы с вольной словесной импровизацией артистов на сцене и буквальным переводом шекспировского подстрочника на современный русский язык. "Виндзорские насмешницы" – единственный шекспировский сюжет, который разворачивается в современной ему Англии. Это спектакль для тех, кто не боится публично хохотать до слёз и иронизировать над собой. В ролях - Вячеслав Ковалев, Иван Ковалюнас, Максим Разумец, Зоя Кайдановская и др.

11 апреля, театр им. Вл. Маяковского.



СКОРО

"В вихре танца"



Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко едет в Москву! Концерт будет приурочен к 90-летию образования Красноярского края и проходит при поддержке Губернатора Красноярского края. Ансамбль танца Сибири – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. Его отличают искрометный темп, блестящие сюжеты, высокотехничные трюки, белокурые красавицы (все солистки ансамбля – блондинки) и бравые парни. В программу войдут знаменитые шедевры ансамбля: хореографическая сюита "Сибирь моя", лирический хоровод "У колодца", казачий пляс "Красный яр", сюита "Вдоль по улице" и многие другие легендарные миниатюры.

21 апреля, Кремлевский дворец.

"7 дней, 7 ночей"

По сюжету фильма, брак главных героев трещит по швам: Ольга и Сергей не слышат друг друга и находятся на грани развода. Отношения родителей решают спасать их дети – Антон и Настя. Восьмилетняя дочь покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению, где их ожидают невероятные приключения. Чтобы понять по-настоящему важные и ценные вещи, семье Гуреевых придется пройти немало личных испытаний, а еще погрузиться в атмосферу традиционной свадьбы, которую по обычаю празднуют как раз 7 дней и 7 ночей. Режиссер – Айк Бьян. В ролях – Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко и др.

В прокате с 16 мая.

"Три Кота и море при­клю­че­ний"



Пол­но­мет­раж­ный ани­ма­ци­он­ный фильм про­из­вод­ства "Сту­дии Мет­ра­фильм­с" по за­ка­зу СТС по мо­ти­вам од­но­имен­но­го се­ри­а­ла по­ра­ду­ет зри­те­ля зна­ком­ством с но­вы­ми ге­ро­я­ми. По сю­жету по­лю­бив­ши­еся мил­ли­о­нам де­тей Кор­жик, Ка­ра­мель­ка и Ком­пот меч­та­ют о необыч­ном празд­но­ва­нии Но­во­го года. Но ко­гда неожи­дан­но в их жиз­ни по­явит­ся ко­те­нок Ле­де­нец, все их мыс­ли бу­дут за­няты толь­ко од­ним - как спасти Ле­ден­ца и его ро­ди­те­лей. В кон­це кон­цов все за­кон­чит­ся хо­ро­шо, и Но­вый год ока­жет­ся еще луч­ше, чем они ожи­дали.

C 19 декабря.