Не пропустите самое интересное: афиша с 16 по 31 мая

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СКОРО

Международный кинофестиваль "Антарес"

Превью кинофестиваля станет концерт "Старые песни о главном", в котором выступят группы "Песняры" из Белоруссии, "Ялла" и певица Алена Свиридова. А основная программа Кинофестиваля будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино. Его гостями станут Сергей Шакуров, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Светлана Немоляева, Елена Цыплакова, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Александр Панкратов-Черный, Ольга Остроумова, Сергей Селин и многие другие звезды театра и кино. В рамках кинофестиваля пройдет выставка картин Никаса Сафронова "Портреты великих из мира кино", спектакль-концерт "Фрида" с Дарьей Мороз и Петром Дранга, а также спектакль-концерт "Падаю вверх" с Нонной Гришаевой, творческие встречи и мастер-классы популярных артистов. Всего же жители и гости города Сочи смогут посетить более 30 мероприятий, зарегистрироваться на которые можно по этой ссылке. Инициатива проведения Кинофестиваля принадлежит Ассоциации "Безопасность и качество".

С 26 по 30 июня, Сочи.

ВЫСТАВКА

"Вначале вырастут цветы"

Это выставка авторской графики известного московского художника-концептуалиста Евгения Гриневича, в чьем творчестве особое внимание уделяется выработке и определению культурного кода современной России. Евгений подготовил и организовал одновременно три уникальные выставки, приурочив их к ежегодной Всероссийской акции "НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2024" как символ воссоединения русского народа и возрождения культурной жизни на новых территориях. Выставка "Вначале вырастут цветы" представляет собой сложносочиненную метафору, отражающую особый взгляд на значение культуры в современном мире и обществе. На хлебных полях, перед тем как рожь даст богатый урожай, появляются столь милые русскому сердцу ромашки и васильки. Так происходит и в современном обществе: для того чтобы страна и общество утвердили свою значимость в истории, должен сформироваться устойчивый культурный код как отражение традиций и человеческих ценностей.

16 мая, Луганская академия культуры и искусств им. М. Матусовского.

ТЕАТР

"Соперницы"

Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер. Голливуд золотой эпохи Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках – все это создавало миф о дивах Голливуда, который живет и волнует до сих пор. Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда – жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье…Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки. Ведь режиссер спектакль Владимир Панков, создатель собственного направления в театре – Soundrama.

21 мая, Театр им. Вл. Маяковского.

"Чужой ребенок"

Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора – и сразу делать выводы! Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно – причиной тому "чужой ребенок". Режиссер – Роман Самгин.

27 мая, Театр на Трубной.

"Варшавская мелодия"

Антон Васильев, Марина Александрова в одной из самых пронзительных историй о невероятных чувствах. Послевоенная Москва. Случай сводит вместе студентку консерватории полячку Гелену и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством.

22 мая, Театр Эстрады.

"Скупой"

Премьера комедии "Скупой" состоялась в 1669 году. Сам Мольер сыграл в ней главную роль — скряги Гарпагона. Пьеса озадачила публику: не так часто в те времена на театральной сцене говорили прозой. Кроме того, мольеровская сатира оказалась слишком острой – парижская публика, заполнившая театр Пале-Рояль, не была готова к подобному градусу критики современного общества. Но дальнейший триумфальный путь комедии, единодушное признание ее великим образцом мировой драматургии, показали: во все времена тема "Скупого" актуальна. Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, выступивший в работе над спектаклем не только исполнителем главной роли, но и соавтором Мольера.

25 мая, Новый театр (на сцене театра "Маска").

"Хулиган. Исповедь"

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать – Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. Основной для спектакля стал одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской

27 мая, Московский Дворец Молодежи.

КОНЦЕРТ

"Пушкин в музыке"



Национальный Филармонический Оркестр России, основанный в 2003 году дирижером, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым, в наступившем сезоне отмечает 20-летие творческой деятельности. Юбилейный сезон Владимир Спиваков и его коллектив решили посвятить русской классике и, в частности вписать в него мультимедийный проект – концерт "Пушкин в музыке".

27 мая, Московский Международный Дом Музыки.





