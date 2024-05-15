Не пропустите самое интересное: афиша с 16 по 31 мая

Не пропустите самое интересное: афиша с 16 по 31 мая
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Каждый день - в радость! Каждый день - праздник! Выбирайте лучшие события для этого из подборки "Утро.ру".

СКОРО

Международный кинофестиваль "Антарес"

Превью кинофестиваля станет концерт "Старые песни о главном", в котором выступят группы "Песняры" из Белоруссии, "Ялла" и певица Алена Свиридова. А основная программа Кинофестиваля будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино. Его гостями станут Сергей Шакуров, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Светлана Немоляева, Елена Цыплакова, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Александр Панкратов-Черный, Ольга Остроумова, Сергей Селин и многие другие звезды театра и кино. В рамках кинофестиваля пройдет выставка картин Никаса Сафронова "Портреты великих из мира кино", спектакль-концерт "Фрида" с Дарьей Мороз и Петром Дранга, а также спектакль-концерт "Падаю вверх" с Нонной Гришаевой, творческие встречи и мастер-классы популярных артистов. Всего же жители и гости города Сочи смогут посетить более 30 мероприятий, зарегистрироваться на которые можно по этой ссылке. Инициатива проведения Кинофестиваля принадлежит Ассоциации "Безопасность и качество".

С 26 по 30 июня, Сочи.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Вначале вырастут цветы"

Это выставка авторской графики известного московского художника-концептуалиста Евгения Гриневича, в чьем творчестве особое внимание уделяется выработке и определению культурного кода современной России. Евгений подготовил и организовал одновременно три уникальные выставки, приурочив их к ежегодной Всероссийской акции "НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2024" как символ воссоединения русского народа и возрождения культурной жизни на новых территориях. Выставка "Вначале вырастут цветы" представляет собой сложносочиненную метафору, отражающую особый взгляд на значение культуры в современном мире и обществе. На хлебных полях, перед тем как рожь даст богатый урожай, появляются столь милые русскому сердцу ромашки и васильки. Так происходит и в современном обществе: для того чтобы страна и общество утвердили свою значимость в истории, должен сформироваться устойчивый культурный код как отражение традиций и человеческих ценностей.

16 мая, Луганская академия культуры и искусств им. М. Матусовского.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Соперницы"

Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер. Голливуд золотой эпохи Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках – все это создавало миф о дивах Голливуда, который живет и волнует до сих пор. Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда – жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье…Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки. Ведь режиссер спектакль Владимир Панков, создатель собственного направления в театре – Soundrama.

21 мая, Театр им. Вл. Маяковского.

"Чужой ребенок"

Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора – и сразу делать выводы! Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир,  где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно – причиной тому "чужой ребенок". Режиссер – Роман Самгин.

27 мая, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Варшавская мелодия"

Антон Васильев, Марина Александрова в одной из самых пронзительных историй о невероятных чувствах. Послевоенная Москва. Случай сводит вместе студентку консерватории полячку Гелену и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством.

22 мая, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Скупой"

Премьера комедии "Скупой" состоялась в 1669 году. Сам Мольер сыграл в ней главную роль — скряги Гарпагона. Пьеса озадачила публику: не так часто в те времена на театральной сцене говорили прозой. Кроме того, мольеровская сатира оказалась слишком острой – парижская публика, заполнившая театр Пале-Рояль, не была готова к подобному градусу критики современного общества. Но дальнейший триумфальный путь комедии, единодушное признание ее великим образцом мировой драматургии, показали: во все времена тема "Скупого" актуальна. Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, выступивший в работе над спектаклем не только исполнителем главной роли, но и соавтором Мольера.

25 мая, Новый театр (на сцене театра "Маска").

Фото: пресс-служба

"Хулиган. Исповедь"

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать – Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. Основной для спектакля стал одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской

27 мая, Московский Дворец Молодежи.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Пушкин в музыке"

Национальный Филармонический Оркестр России, основанный в 2003 году дирижером, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым, в наступившем сезоне отмечает 20-летие творческой деятельности. Юбилейный сезон Владимир Спиваков и его коллектив решили посвятить русской классике и, в частности вписать в него мультимедийный проект – концерт "Пушкин в музыке".

27 мая, Московский Международный Дом Музыки.

Фото: пресс-служба

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

Британский политик выдвинул неожиданный план по России

Деятель считает, что Лондон неправ

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина

Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей