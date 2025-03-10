Не пропустите самое интересное: афиша c 11 по 18 марта

Не пропустите самое интересное: афиша c 11 по 18 марта
Фото: Утро.ру
Весна вступила в свои права. Насладитесь ею в полной мере! Посетите самые интересные концерты, выставки, спектакли и фильмы!

ПРЕМИЯ

"Жара Music Awards 2025"

Телеканал ЖАРА TV готовится к восьмой ежегодной музыкальной премии Жара Music Awards 2025. В этом году в борьбе за звание "Певца года" сразятся Дима Билан, Сергей Лазарев, NILETTO, JONY, Егор Крид и МОТ. Среди номинантов "Певица года" представлены ANNA ASTI, Клава Кока, Мари Краймбрери, Ани Лорак, ZIVERT и Люся Чеботина. А уникальный формат красной дорожки премии представляет собой отдельное шоу с собственной сценой и прямой трансляцией, к которому артисты готовятся несколько месяцев.

10 апреля, Live Арена. 

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"ГоГоЛьИЛиАДА"

Игорь Миркурбанов создал авторскую инсценировку, основанную на ключевых произведениях писателя: "Нос", "Портрет", "Записки сумасшедшего", "Мертвые души", "Ревизор". Режиссер обращается к сакральной теме, занявшей центральное место в духовном пути писателя, особенно в последние годы его жизни – теме покаяния. В контексте позднейшего религиозного и нравственного поиска автора команда постановки обнаруживает в сатирических персонажах Гоголя трагическую тему личной ответственности перед высшим судом. Спектакль – как молитва перед лицом неизбежного.

4, 15, 29 марта, "Ленком Марка Захарова". 

"Неслужебный роман"

Это легкая лирическая комедия от режиссера Романа Самгина. Джулиан – успешный дантист, у которого есть собственная клиника и даже личная помощница Стефани, которая испытывает к нему очень теплые и трепетные чувства. Он – холостяк и известный ловелас, а всем своим девушкам рассказывает легенду о том, что у него несчастливый брак. Единственная женщина, знающая о его схемах – это Стефани. Внезапно Джулиан влюбляется в молодую красотку Тони и решается сделать ей предложение.... В ролях: Олеся Железняк, Алексей Ягудин, Елена Галибина, Анастасия Акатова, Спартак Сумченко и другие.

14 марта, Театр на Цветном.

"Папа"

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?! Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. 

17 марта, Театр Эстрады. 

Фото: пресс-служба

ЭКСКУРСИЯ

"Заблудшие"

Это променад по одной из самых известных сталинских высоток. Главный герой – архитектор здания Леонид Поляков. Он приглашает гостей в театрализованное путешествие и обещает рассказать о тайнах, которые хранит современная гостиница "Хилтон-Ленинградская". История оживет на ваших глазах: вы встретитесь с министром культуры советских времен Екатериной Фурцевой, узнаете тайны дочери Брежнева и сможете полюбоваться роскошными интерьерами1950-х годов, расписными потолками и мебелью из ценных пород дерева. А еще вы увидите бронзовые люстры, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса. 

Каждую субботу, "Хилтон-Ленинградская".

КОНЦЕРТ

Afro-Dite  

Это совместный проект Флотилия "Рэдиссон Ройал" и Радио JAZZ 89.1 FM. В программе – мировые хиты ямайской музыки, а также современные композиции в стилях reggae, Caribbean jazz, RnB, Soul и близких к ним. Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса, звуковые спецэффекты и, конечно, узнаваемый ритм перкуссии: всё это – музыка проекта Afro– Dite.За её кажущейся неторопливостью и отвлечённостью от реального мира таится мощная и мистическая энергия, готовая в любой момент вырваться наружу. На сцене Angelique – молодая вокалистка из Ямайки. 

13 марта, отправление от причала "Гостиница "Украина".

ВЫСТАВКА

"Ускользающий сон"

Поражающие воображение арт-объекты из подушек станут частью партиципаторной выставки "Ускользающий сон". В совместном паблик арт-проекте известного художника Марины Звягинцевой и студентов Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО) искусство станет мостом между сознанием и подсознанием. Участники проекта переосмыслили бессознательные процессы, которые происходят с человеком во время сна, и визуализировали их в своем творчестве. Посетители экспозиции увидят инсталляции и картины Марины Звягинцевой, созданные методом "биотипия". В них художник визуализировала различные состояния сна: от легкого перехода в мир отдыха до глубокого умиротворенного сна и ярких эмоциональных сновидений. Причем участие в паблик арт-проекте приняли не только учащиеся дизайн-направления, но и фотографы, и психологи Московского института психологии.

До 9 апреля, галерея ИГУМО.

Фото: пресс-служба

"Над собой"

В новом проекте Анастасия Кузнецова-Раф остается верной себе и уникальным характерным особенностям своего авторского метода. Название "Над собой" дает ключ к расшифровке замысла художника – размышлениями о том, чем является взлет и падение, левитация и земное притяжение.  Перед зрителем в метафизическое пространство холста, иногда окрашенного, а иногда кипельно-белого, устремляются люди, бумажные самолетики и птицы. Они совершают какие-то действия, больше похожие на ритуалы...

С 11 марта по 20 апреля, галерея Fineart Gallery. 

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМЫ

"Северный полюс" и "Деревня вдов" 

Показ этих лент станет частью культурной программы Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманске. Картина Александра Котта "Северный полюс"  посвящена событиям в период противостояния двух сверхдержав: СССР и США. В ней повествуется о реальных фактах 1960-х годов, когда первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" прошла подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыла вблизи Северного полюса. В главных ролях снимались: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. А документальная картина "Деревня вдов" рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга, все мужчины которого в годы войны ушли на фронт.

26-27 марта.

Фото: пресс-служба

"Пальма-2"

"Централ Партнершип" приглашает увидеть один из самых светлых фильмов весны. Оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма... Режиссер Владимир Кондауров. В ролях:Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина и другие. 

В кино с 20 марта. 

Фото: пресс-служба

СКОРО

Стас Михайлов

Праздновать день рождения в Live Арене становится для Стаса Михайлова хорошей традицией. Уже второй год подряд народный артист Российской Федерации дет большой сольный концерт в свой день рождения в лучшем концертом зале столицы. Зрителей снова ждут любимые хиты, а также премьеры и неожиданные дуэты, ведь хороший день рождения не может обойтись без ярких гостей и сюрпризов.

27 апреля, Live Арена.

Фото: пресс-служба

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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