Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 12 июля

Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 12 июля
Фото: Утро.ру
Лето в разгаре! Это время счастья, радости, открытий. В том числе, и в сфере культуры. Не пропустите самое важное и интересное!

РЕЛИЗ

Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила"

В свет вышла долгожданная аудиоверсия дебютного поэтического сборника Аннэтэс Рудман "Начало. Я однажды жила". Это событие знаменует новый этап в жизни книги, над созданием которой автор, известный издатель глянцевого журнала N-Style работала 25 лет. Сборник представляет собой искреннюю и смелую исповедальную лирику. Эти строки пронизанные личными переживаниями, эмоциональными конфликтами, размышлениями о любви, потере, поиске себя и возрождении, нашли отклик у читателей. Особенностью аудиокниги стало блестящее исполнение не только самой Аннэтэс Рудман, но и признанными мастерами слова и сцены, среди которых актриса Алена Бабенко, психолог Марк Бартон, певец Ярослав Сумишевский, музыкант Виктория Хайнак, солист легендарной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов. Их талант и узнаваемые голоса придают стихотворениям Рудман новое звучание и невероятную глубину переживаний, позволяя слушателю полностью погрузиться в откровенный мир автора.

Уже на всех аудиоплатформах!

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Похождения повесы"

Тридцать пять лет назад на скромной сцене только что рожденного "Геликона" впервые зазвучала "Мавра" Стравинского – так начинался путь театра, который сегодня знает весь мир. Теперь, словно совершив полный круг жизни, "Геликон" обращается к последней опере мастера – "Похождениям повесы". Режиссер Дмитрий Бертман превращает эту притчу в пронзительную историю о том, как легко потерять себя в погоне за призрачным счастьем. О том, как опустошителен и разрушителен порок, если дать ему волю. Как важно оставаться Человеком, в любой ситуации и в любых жизненных обстоятельствах. 

С 9 по 13 июля, "Геликон-опера".

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В течение двух летних месяцев вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. За 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

Иван Клюн. Цветоформы. Лаборатория художника

Иван Клюн (1873–1943) – один из ключевых художников первой половины ХХвека, друг Казимира Малевича, живописец, график, автор кубистическихскульптур, супрематических объектов и кинетических конструкций,оказавшихся в числе первых в истории искусства мобилей. Но мало кто знает о его увлечении натурными портретами, пейзажами, натюрмортами, жанровыми сценами. И экспозиционное решение этой выставки призвано отразить две несхожих стороны творчества Клюна: известного авангардного художника и неизвестного автора камерных, лирических пейзажей и портретов.

С 9 июля по 16 сентября, Образовательный центр ММОМА.

СКОРО

VK Fest

Этот фестиваль, по традиции, собирает в разных городах лидеров чартов, поп-звезд, героев альтернативной сцены, известных рэп-исполнителей. В Москве на протяжении двух дней на нескольких сценах появятся: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ANNA ASTI, IOWA, Лолита, Клава Кока, Джиган, Ольга Бузова, Тося Чайкина и многие другие талантливые и известные. "На десятом VK Fest мы наравне со звездами российской сцены широко представляем новую школу. Нас ждет удивительный и яркий лайнап на каждой из площадок фестиваля!" – обещает руководитель VK Fest Зоя Новикова.

19, 20 июля, "Лужники".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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