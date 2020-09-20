В Латвии пожаловались на проблемы из-за потери контрактов с Россией

В Латвии пожаловались на проблемы из-за потери контрактов с Россией
Фото: Alexander Pöschel/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В прибалтийской республике рассказали о снижении грузоперевозок

Из-за того, что Россия решила отправлять часть товаропотока в собственные порты, в Латвии снизился уровень грузоперевозок. На это пожаловался глава госкомпании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс.

Он рассказал, что в 2020-м страна надеется перевезти 25 млн тонн груза, что в два раза меньше, чем в 2019 году. При этом, как подчеркнул Клейнсбергс, Латвия намерена нарастить объем работы, но он признается, что прежних значений достичь не удастся, пишет Baltic Course. Однако стране не получится найти партнера, который бы заменил объемы грузов из России. 

Он добавил, что раньше на грузы из России приходилось 70% поставок по местной железной дороге. Однако теперь наблюдается падение из-за меньшего объема транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также каменного угля. Как отметил Клейнбергс, основная проблема в том, что все чаще уголь попадает в порт Усть-Луги в Ленинградской области. 

Более того, сетует латвиец, компании пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, чтобы выйти из кризиса, а правительство страны одобрило проект по компенсации части расходов и увеличения бюджета "Латвийской железной дороги". Так, до конца 2020-го около 24% работников организации лишатся своего места, а тысяча человек уже уволена, отмечает Sputnik Латвия. 

Полина ИВАНОВА

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Это еще лет десять назад было понятно что их ждет! Страна транзистер на кормящего ее руку лает. Ну не может хвост собакой вилять, не может! Это же ждет скоро и украину!
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