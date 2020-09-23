Американских санкций боятся не все

Отказ Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев страховать корабли, задействованные на строительстве газопровода "Северный поток-2", не является приговором проекту. Есть способ решить проблему. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

"Нужно смотреть в сторону азиатских и российских страхователей",

– подсказывает Юшков.

Комментируя решение Группы клубов IG P&I, он отметил, что оно нелогично и противоречит международному законодательству, поскольку даже в США закон о санкциях против участников проекта "Северный поток-2" еще не действует, пишет "Взгляд". Более того, строительство в настоящий момент не ведется и неизвестно, какие именно суда будут там использованы. Получается, страхователи применяют не вступившие в силу санкции против всех потенциальных трубоукладчиков.

Накануне группа компаний, на долю которых приходится около 90% всех судовых страховок в мире, распространила заявление о том, что она отказывается сотрудничать с судами, причастными к проектам "Северный поток-2" и "Турецкий поток", передает телеканал "360". Решение объясняется желанием обезопасить себя от санкционных угроз со стороны США, уточняет РИА ФАН.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что намерены собрать коалицию стран-противников "Северного потока-2", чтобы помешать реализации проекта. Насколько удачна эта идея, станет понятно примерно через месяц.