Володин и Мишустин рассмотрели проект трехлетнего бюджета России

Документ рассчитан до 2023 года

Сегодня, 24 сентября, глава правительства РФ Михаил Мишустин побеседовал с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Чиновники затронули вопросы по проекту трехлетнего бюджета России.

Мишустин и Володин обговорили положения документа о федеральном бюджете не только на 2021 год, но и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба правительства. Уточняется, что кабмин и нижняя палата парламента РФ совместно прорабатывали проект.

Ранее в Госдуму уже поступили семь законопроектов, которые образуют бюджет РФ. Они относятся к разным областям права, в частности, к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Их рассмотрят одновременно с проектом трехлетнего бюджета.