Москва должна на себе замкнуть торговые отношения с Минском

Для России строительство в Ленинградской области белорусского морского терминала принесет только выгоду. Кроме того, производимые в Союзном государстве товары не должны наполнять порты недружественных ему государств. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он оценил будущий терминал как "многослойный проект", который по целому ряду причин выгоден и России, и Белоруссии. Скажем, у Ленобласти с помощью данного объекта появится новый налоговый источник, регион увеличит количество рабочих мест, сможет привлечь высокопрофессиональных специалистов.

"Без сомнения, это важнейший проект, обладающий лишь достоинствами – никаких минусов тут по определению быть не может", – сказал РИА ФАН эксперт.

По его мнению, для нашей страны было бы правильно "замкнуть на себе" торговые отношения с Минском. Он напомнил, что РФ поставляет в Республику углеводороды, которые белорусы перерабатывают и отправляет иностранным покупателям. И вот хорошо бы, чтобы они шли дальше через российские гавани, отметил Солонников.

"Если такое сотрудничество возникнет, то цикл замкнется на наших двух странах без включения в него каких-то дополнительных посредников", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в России замечательная транспортно-логистическая система, которая может доставить любой товар во все точки мира. Только в Ленинградской регионе функционирую уже несколько морских терминалов – Высоцк, Усть-Луга и Приморск. И если Москва отказывается сотрудничать в данной сфере со странами Прибалтики, то и Минск может пойти тем же путем, уходя от "иезуитской политики" по отношению к Республике со стороны Латвии и Литвы, полагает специалист.

Ранее сегодня в белорусской столице лидер нации Александр Лукашенко встречался с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, в ходе которой они обсудили строительство морского терминала под Питером за счет средств кредита РФ, сэкономленных на возведении БелАЭС.