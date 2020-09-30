Финны назвали решение Путина "неприятным"

Финны назвали решение Путина "неприятным"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия является основным поставщиком лесоматериалов в Суоми

Решение президента РФ Владимира Путина о запрете на вывоз древесины оказалось "неприятным" сюрпризом для Хельсинки . Об этом заявил представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

Напомним, ранее сегодня российский лидер провел совещание по декриминализации лесной отрасли. Президент дал поручение ввести полный запрет на вывоз грубо– или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

"Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", – цитирует РИА "Новости" Палокангаса.

Не успел Путин объявить о кардинальной смене политики в деревообрабатывающей индустрии ради спасения отечественных лесов, как отреагировала биржа Nasdaq Helsinki.

Начали падение акции финских предприятий, занимающиеся обработкой древесины – Stora Enso на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsa на 0,57%.

По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, за первые четыре месяца 2020 г. основным поставщиком лесоматериалов в Суоми стала именно Россия – 75% всех поставок.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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