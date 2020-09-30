Россиянам обозначили сроки выплат советских вкладов

Россиянам обозначили сроки выплат советских вкладов
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Государство наскребло вместо десятков триллионов несколько миллиардов рублей на ближайшие три года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке начала действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов россиян в Сбербанке до 1 января 2024 г.

Закон "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" принят в 1995-ом. Документ гарантировал восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, которые были помещены россиянами до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 г. – на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщает агентство "Прайм".

Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость последнего определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого соцнабора и его базовой стоимости, а она установлена в 464 советских рубля.

Между тем, нормативная база, которая необходима для перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующая порядок их обслуживания, все еще не принята. Именно поэтому, а также из-за отсутствия источников финансирования, действие закона с 2003-го каждый год приостанавливается.

В правительств подсчитали, сколько понадобится денег на погашение долговых обязательств по советским вкладам. Сумма оказалась внушительной – 48,14 трлн руб в 2021 г., 50,1 трлн руб в 2022 г., 52,1 трлн руб в 2023 году.

Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы предполагает компенсационные выплаты по советским вкладам Сбербанка. Однако на компенсацию выделено всего 5,5 млрд руб в год. Данные средства признаются государственным внутренним долгом России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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