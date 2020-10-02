Коронавирус у президента США усилил опасения инвесторов

Сообщение о том, что глава США Дональд Трамп заразился коронавирусом, негативно повлияло на мировые рынки. Цены на нефть снизились на 3%, промышленный индекс Dow на 1,6%, падает даже российский рубль – по состоянию на 13:00 мск 2 октября на Московской бирже за доллар дают уже 78,47 руб., за евро – 91,97 рубля.

Причиной обвала стали опасения инвесторов, что Трамп может не перенести COVID-19.

"Трампу 74 года. Подобный возраст считается очень опасным в случае заражения. Смерть президента США внесет неразбериху в рынок, хоть это и звучит цинично",

– пояснил "Утру.ру" трейдер Артем Звездин причину панических настроений на рынках. Причем, по его мнению, заражение Трампа коронавирусом плохо отразится на рубле, даже если глава Белого дома быстро выздоровеет.

Сейчас в США самый жаркий период избирательной кампании. Выборы назначены на 3 ноября. Позиции Трампа не очень хороши – его винят в том, что США стали лидерами по количеству зараженных COVID-19.

В ходе предвыборных выступлений Трамп пытался убедить народ, что эпидемия отступает. Но теперь он уже не сможет делать подобные заявления. Поэтому его рейтинг может еще больше снизится, и США может возглавить другой президент, то есть Джо Байден.

"Это вносит хаос в рынок. Участникам торгов становится страшно за последующую судьбу России. Ведь смена координат в США будет означать последующее ужесточение санкционного давления на РФ. Конечно, рынок и реагирует на это повышенной волатильностью", – отмечает эксперт. По его мнению, с учетом других негативных факторов, велика вероятность, что стоимость доллара повысится до 80 рублей.

"Если исход выборов США будет не в пользу Трампа, дальнейшее движение можно ожидать к 90 рублям за 1 доллар",

– делает прогноз Звездин.

Впрочем, некоторые политологи полагают, что болезнь, напротив, поможет Трампу набрать необходимые очки перед выборами. Для тысяч американцев, пострадавших от коронавируса, он становится таким же страдальцем. Плюс положительный тест на COVID-19 может изменить ход дебатов между кандидатами в президенты.