В Белом доме придумали "вторжение" России на Украину ради разрыва торговых отношений между Москвой и Европой

Вашингтон намерен использовать "Северный поток – 2" для укрепления американской экономики. Об этом говорится в публикации портала Strategic Culture.

В статье отмечается, что желание США заработать на сложной сейчас ситуации в Европе становится с каждым днем все очевиднее.

Непримиримый ответ Штатов на предложения Москвы по проблеме безопасности показывает, что Вашингтон хочет конфликта. Также США непреднамеренно раскрыли свою цель в отношении "СП-2", когда объявили, что он не будет запущен, "если Россия вторгнется на Украину". И эти действия американцев не являются простым совпадением, считает автор материала.

Нынешние напряженность и кризис, которые разгорелись в последние месяцы вокруг Незалежной – до такой степени, что появился страх начала мировой войны, – обусловлены стратегической целью США сократить прибыльную торговлю энергоносителями России с Европой.

"Это, конечно, никогда публично не признается Вашингтоном. Ибо это было бы признанием в преступлении", – утверждается в статье.

Издание полагает, что отказ Германии от нового балтийского газопровода принесет выгоду американской экономике, т.к. страна получит большой рынок сбыта собственных энергоносителей, что укрепит доллар.

Президент США Джо Байден на днях повторил банальное клише о том, что у Вашингтона есть "священный долг" защищать европейских союзников от мифической российской "агрессии". На самом деле хозяин Белого дома хотел призвать к "священному долгу преследовать имперские интересы" Соединенных Штатов, высшим из которых является "уничтожение гигантской торговли нефтью и газом", которая осуществляется между РФ и Старым светом.

"Это принесло бы большую пользу энергетической промышленности Америки, а также поддержало бы американский доллар в качестве международной резервной валюты. Но не менее важным для господства США является подрыв любых нормальных геополитических отношений между их союзниками по НАТО в Европе и крупнейшей страной континента – Россией", – пишет Strategic Culture.

Издание указывает, что торговля голубым топливом между странами ЕС и РФ в Белом доме воспринимается как личная экономическая потеря. И если Вашингтон сможет разорвать торговые связи между Берлином и Москвой, это станет демонстрацией доминирования США на мировой политической арене.

Однако неожиданно Вашингтон столкнулся с серьезными трудностями. Москва упорно опровергает утверждения американских властей о планах вторгаться на Украину, а в Берлине, в свою очередь, не хотят ставить под удар энергобезопасность страны и отказываться от российского газопровода в угоду Штатов.

Твердая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, как и его предшественница Ангела Меркель, настойчиво отстаивает "СП-2", называя его коммерческим проектом, вызывает раздражение в Вашингтоне. В результате глава немецкого правительства подвергся усиленному давлению со стороны американцев, требующих "усилить противодействие российскому газопроводу".

Нежелание Берлина подчиняться в вопросе "Северного потока-2" вынудило Вашингтон изобрести новую хитрость. Так, Байден заявил, что Штаты ищут альтернативных поставщиков газа для Европы, чтобы у ЕС не было дефицита топлива при отказе от российской трубы.

"Таким образом американцы говорят немцам: теперь у вас нет оправдания, чтобы не присоединяться к нашим требованиям отменить "Северный поток-2"", следует из публикации.

Желание разрушить торговые отношения между Россией и европейскими государствами подталкивает США к тому, чтобы удерживать градус напряженности вокруг Украины, пишет портал. Поскольку, в случае, если в Европе настанет мир, Вашингтон лишится повода запрещать, например, Берлину эксплуатировать "СП-2". Поэтому в Белом доме не стали поддерживать инициативу Москвы по гарантиям безопасности, предполагают авторы.

На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон раскрыл заказчиков антироссийской кампании, которая раздувается в западных медиа на фоне несуществующей агрессии РФ в отношении киевского режима.

