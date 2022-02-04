Германский регулятор ждет полную документацию от нового оператора немецкого участка трубопровода

Процесс сертификации оператора "Северного потока-2" будет возобновлен после получения немецким регулятором всей необходимой документации. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

"Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью", – цитирует РИА "Новости" чиновницу.

Напомним, в ноябре 2021 г. процесс сертификации приостановили, поскольку оператору проекта Nord Stream 2 AG необходимо было для соблюдения норм законодательства ФРГ учредить дочернюю немецкую компанию, которая должна стать владельцем и оператором участка "Северного потока – 2" на территории Германии. Это требование Берлина было исполнено в конце января нынешнего года.

Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH со штаб-квартирой в городе Шверин.

Ранее сегодня экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил, что новый балтийский газопровод, полностью сданный в строй осенью прошлого года, может быть вообще никогда не заработать, т.к. стал предметом торга и шантажа между крупными игроками Европы и США.

