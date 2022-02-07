План заместить российский газ в Европе поставками из Азии и Африки оценил эксперт

План заместить российский газ в Европе поставками из Азии и Африки оценил эксперт
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Транзит из Испании и Португалии не спасет Германию и другие страны ЕС от энергокризиса

Желание заместить российский газ в Европе топливом из Азии и Африки не реализуемо. В этом убежден эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель привел в пример Пиренейский полуостров как европейский регион, который не зависит от России в энергетическом плане, и предложил активнее задействовать эти страны в общем энергорынке ЕС. Более того, стало известно, что в штаб-квартире НАТО выдвинули инициативу построить газопровод из Испании в Германию. Но в этих планах есть большой минус – и Испания, и Португалия сами являются импортерами газа, а их поставщики не смогут обеспечить замену российским объемам топлива.

"В энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ",

– приводит "Взгляд" пояснение Игоря Юшкова. Но Алжир сейчас снижает экспорт в связи с ростом внутреннего потребления газа, кроме того, из-за конфликта с Марокко Алжир лишился одного из экспортных трубопроводов. Так что поставлять газ из Испании не получится.

Португалия же живет, в основном, за счет регазифицированного СПГ. Аналогичные терминалы СПГ есть и у других стран ЕС. Сейчас они задействованы на 25-50% от мощности. Но если Европа перестанет получать трубопроводный газ из России, там начнется драка за поставки СПГ, которых едва хватит для собственных нужд. "Для Германии ничего не останется", – убежден эксперт.

Как стало известно на прошлой неделе, Вашингтон уже начал переговоры с поставщиками газа в Азии и Африки о возможном перенаправлении части их топлива в страны ЕС, если Москва откажется поставлять им сырье из-за новых санкций.

Ранее в Польше заявили, что Россия специально создала дефицит газа в Европе, чтобы вынудить ЕС дать разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2".

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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