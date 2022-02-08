Подмосковье выбилось в лидеры по экспорту безалкогольных напитков

Во многих странах жалуют угощение из Мособласти

Подмосковье стало регионом-лидером среди субъектов России по экспорту безалкогольных напитков за минувший год. Такими приятными новостями поделились эксперты областного Минсельхоза.

Сообщается, что за прошедшие 12 месяцев 2021 года Московской области удалось увеличить отправку безалкогольных напитков за границу более чем на 50%.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", больше всего напитки из этого региона любят жители Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

К слову, недавно стало известно, что в подмосковном Пушкино появится футбольное поле с подогревом.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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