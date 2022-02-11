Польский концерн PGNiG решил ответить "Газпрому" встречным иском

Варшава не согласна с условиями, выдвинутыми российской стороной

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала встречный иск против "Газпрома", который обратился в суд ранее с исковым заявлением из-за повышения цен на природный газ, требуя их пересмотра.

В официальном сообщении концерна говорится, что PGNiG обратился в суд с встречным иском о снижении контрактной стоимости, в независимости от просьбы об отклонении требований российской компании.

В PGNiG также заявили, что готовы отстоять свою правоту в Стокгольмском арбитраже, отмечает RT.

Источник: PGNiG ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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