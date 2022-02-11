Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
834 новости
Польская нефтегазовая компания PGNiG подала встречный иск против "Газпрома", который обратился в суд ранее с исковым заявлением из-за повышения цен на природный газ, требуя их пересмотра.
В официальном сообщении концерна говорится, что PGNiG обратился в суд с встречным иском о снижении контрактной стоимости, в независимости от просьбы об отклонении требований российской компании.
В PGNiG также заявили, что готовы отстоять свою правоту в Стокгольмском арбитраже, отмечает RT.
В РФ ожидают, что иностранные партнеры увязнут в проблемах Незалежной
За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе