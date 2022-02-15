Миру грозит серьезная нехватка товаров и сырья

Миру грозит серьезная нехватка товаров и сырья
Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/www.globallookpress.com
Эксперты также прогнозируют серьезный рост цен

Аналитики дают весьма неутешительный прогноз по поводу сырьевых мировых запасов. Дело в том, что начался дефицит сырья и товаров, запасы истощились до исторических минимумов. Эксперты называют данную ситуацию радикальной и беспроцентной, так как спрос стремительно растет, а вот предложение ответить ничем не может. 

Дефицит возник вследствие высокого уровня инфляции, который возник в глобальной экономики, сообщает "Общественная служба новостей". Аналитик Bank of America Майкл Видмер сообщил, что запасов мало по всей цепочке поставок, а не только на биржевых складах. 

Особенно плохо дела обстоят с металлами. Так, крайне низкими являются запасы меди. Ее в мировых запасах осталось крайне мало – чуть больше 400 тонн. В рамках глобальной экономики такого количества хватит максимум на неделю. 

На алюминий же очень сильно выросла цена. За тонну этого металла стоимость составила более 3200 долларов – такая сумма является рекордной за последние 13 лет. Это произошло после того, как Goldman сказали, что запас может иссякнуть уже в 2023 году. А производительность алюминия в Европе и Китае снизилась из-за слишком высоких цен на электроэнергию. 

Дефицит можно наблюдать на фоне весьма длительной и высокой инфляции. Например, в США потребительские цены растут максимально резкими темпами за последние 40 лет. Проблемы возникают из-за того, что экономики стран восстанавливаются после локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. 

Ранее говорилось о том, что в 2022 году ожидается сильное повышение цен. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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